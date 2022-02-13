Блинкен указал на способ разрешить конфликт вокруг Украины

Возможность урегулирования кризиса вокруг Украины дипломатическим путем сохраняется, для этого России нужно «заниматься деэскалацией, а не эскалацией», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

Москва может показать готовность к дипломатическому пути разрешения конфликта через отвод войск от границ с Украиной, цитирует РБК Блинкена. При этом он отметил, что угроза российского вторжения на Украину достаточно высока и неизбежна для приказа об отъезде большинства сотрудников посольства США в Киеве.

По словам Блинкена, Россия может использовать «провокацию или инцидент» для оправдания агрессии в отношении Украины. Ранее такую возможность допустили в Белом доме и Пентагоне.

Накануне президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что является приверженцем дипломатического пути.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Байден «изложил целый ряд соображений, которые по его мнению учитывают многие российские озабоченности». Характер беседы был «довольно сбалансированным и деловым», подчеркнул Ушаков.

Москва отрицает обвинения в подготовке вторжения на Украину. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия не воюет и не собирается воевать с Украиной. «Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю», — утверждал он.