Полиция в лесу под Красноярском нашла тайник с гашишем

Полицейские в окрестностях Красноярска обнаружили в лесу тайник с более 1,5 тысячью свертков с наркотическим веществом, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. В лесном массиве Емельяновского района наркополицейские обнаружили тайник, который подозреваемый использовал для хранения наркотиков с целью дальнейшей реализации», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в тайнике находились семь брикетов, обернутых в полимерную пленку, внутри них было более 1,5 тыс. свертков. Экспертиза показала, что изъятое вещество общим весом более трех килограммов является гашишем, уточнили в пресс-службе,

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет.