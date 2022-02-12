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Игра «Ведьмак 3» получила невероятную графику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Игру «Ведьмак 3» запустили на компьютере с флагманской видеокартой GeForce RTX 3090 с процессором AMD Ryzen 9 3900X. При этом игра получила более ста различных графических модов.

Так, был установлен пресет Beyond All Limits, который добавляет эффекты трассировки лучей и продвинутый мод Phoenix Lighting Mod 2, кардинально улучшающий освещение. Кроме этого, игра запускалась в разрешении 8К.

Пользователи оценили качество модернизированной игры — по их мнению, она выглядит намного лучше оригинала. Некоторые предположили, что именно так будет выглядеть будущий «Ведьмак 4».

Релиз игры «Ведьмак 3» от польской студии CD Projekt RED состоялся в 2015 году. Действие игры происходит в вымышленном фэнтезийном мире, созданном по мотивам серии романов «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского.

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Игры #Экшены
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