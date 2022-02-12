Прилетевшая в Россию глава МИД Британии Лиз Трасс оделась не по погоде, чем насмешила пользователей соцсетей.
Для прогулки по Москве британский дипломат надела меховую шапку и шубу. Ирландский журналист Брайан Макдональд, обративший внимание на нелепое фото министра, отметил, что в этот день в российской столице было плюс два.
«Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при минус 14 градусах. Местные смеялись над Трасс», — написал Макдональд на своей личной странице в Twitter.
This is what Britain's @trussliz wore in Moscow today, where the temperature is plus 2°C (or 36°F). Warmer than London will be tonight, according to the forecast.— Bryan MacDonald (@27khv) February 10, 2022
The type of outfit a Russian would wear in something like -14°C (or 7°F).
Locals are laughing at her. pic.twitter.com/Bjzo2XcLDb
Журналист также опубликовал совместную фотографию главы британской дипломатии с послом Британии в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще.
Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании в Москве состоялись в четверг. Главными темами обсуждения стали требования России по гарантиям безопасности и украинский кризис.
urbasikУкраина сейчас это голодная соседская собачонка и когда ты передвигаешься по своей территории она вдруг...
pepelmetalЧего им беспокоиться то, ведь у них есть отряд с деревянными автоматами
karutoА в Лигу помощи сексуальным меньшинствам Кулеба обратится?
genn81Как хорошо быть героем особенно если на тебя не нападают )). А потом они скажут что Россия не напала...