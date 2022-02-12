Прилетевшая в Россию глава МИД Британии Лиз Трасс оделась не по погоде, чем насмешила пользователей соцсетей.

Для прогулки по Москве британский дипломат надела меховую шапку и шубу. Ирландский журналист Брайан Макдональд, обративший внимание на нелепое фото министра, отметил, что в этот день в российской столице было плюс два.

«Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при минус 14 градусах. Местные смеялись над Трасс», — написал Макдональд на своей личной странице в Twitter.

This is what Britain's @trussliz wore in Moscow today, where the temperature is plus 2°C (or 36°F). Warmer than London will be tonight, according to the forecast.



The type of outfit a Russian would wear in something like -14°C (or 7°F).



Locals are laughing at her. pic.twitter.com/Bjzo2XcLDb — Bryan MacDonald (@27khv) February 10, 2022

Журналист также опубликовал совместную фотографию главы британской дипломатии с послом Британии в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще.

Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании в Москве состоялись в четверг. Главными темами обсуждения стали требования России по гарантиям безопасности и украинский кризис.