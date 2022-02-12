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Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/27khv

Прилетевшая в Россию глава МИД Британии Лиз Трасс оделась не по погоде, чем насмешила пользователей соцсетей.

Для прогулки по Москве британский дипломат надела меховую шапку и шубу. Ирландский журналист Брайан Макдональд, обративший внимание на нелепое фото министра, отметил, что в этот день в российской столице было плюс два.

«Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при минус 14 градусах. Местные смеялись над Трасс», — написал Макдональд на своей личной странице в Twitter.

Журналист также опубликовал совместную фотографию главы британской дипломатии с послом Британии в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще.

Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании в Москве состоялись в четверг. Главными темами обсуждения стали требования России по гарантиям безопасности и украинский кризис.

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urbasik

Украина сейчас это голодная соседская собачонка и когда ты передвигаешься по своей территории она вдруг...

pepelmetal

Чего им беспокоиться то, ведь у них есть отряд с деревянными автоматами

karuto

А в Лигу помощи сексуальным меньшинствам Кулеба обратится?

genn81

Как хорошо быть героем особенно если на тебя не нападают )). А потом они скажут что Россия не напала...
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