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Запад отказался от идеи отключения России от SWIFT

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

США и Евросоюз выступили против отключения РФ от международной платежной системы SWIFT в случае гипотетической войны с Украиной.

Полный запрет России на использование SWIFT «не рассматривался активно после того, как столкнулся с серьезными возражениями со стороны европейских стран», передает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Сейчас Вашингтон и Брюссель завершают работу над пакетом санкций в отношении России, который включает меры против крупных российских банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий, а также рестрикции против российских олигархов.

Отмечается, что США и ЕС собираются разработать санкции, которые минимизируют риски для европейцев. При этом американцы понимают, что новые антироссийские меры сильнее ударят именно по государствам Европы.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций из 209 стран. Без нее международные расчеты практически невозможны.

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Политика #Мир #Торговля
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Топ комментариев

urbasik

Украина сейчас это голодная соседская собачонка и когда ты передвигаешься по своей территории она вдруг...

pepelmetal

Чего им беспокоиться то, ведь у них есть отряд с деревянными автоматами

genn81

Как хорошо быть героем особенно если на тебя не нападают )). А потом они скажут что Россия не напала...

karuto

А в Лигу помощи сексуальным меньшинствам Кулеба обратится?
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