Запад отказался от идеи отключения России от SWIFT

США и Евросоюз выступили против отключения РФ от международной платежной системы SWIFT в случае гипотетической войны с Украиной.

Полный запрет России на использование SWIFT «не рассматривался активно после того, как столкнулся с серьезными возражениями со стороны европейских стран», передает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Сейчас Вашингтон и Брюссель завершают работу над пакетом санкций в отношении России, который включает меры против крупных российских банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий, а также рестрикции против российских олигархов.

Отмечается, что США и ЕС собираются разработать санкции, которые минимизируют риски для европейцев. При этом американцы понимают, что новые антироссийские меры сильнее ударят именно по государствам Европы.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций из 209 стран. Без нее международные расчеты практически невозможны.