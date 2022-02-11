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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Раскрыты сроки выхода игры Atomic Heart

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Игра Atomic Heart российской студии Mundfish выйдет в конце 2022 года, следует из опубликованного разработчиками трейлера проекта.

Atomic Heart станет доступна в интервале от сентября до декабря на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра получит поддержку технологий трассировки лучей и DLSS от NVIDIA, а также разрешения 4К.

События Atomic Heart разворачиваются в альтернативном Советском Союзе, который после Второй мировой войны освоил производство разнообразных роботов. Главному герою предстоит устранить последствия масштабной аварии, которые угрожают всему миру.

Игра получит сюжет с различными концовками, а также разнообразные механики сражений. Кроме этого, разработчики обещают большое количество уникальных роботов в качестве противников.

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