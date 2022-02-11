Пентагон перебросил на украинскую границу дивизию ВДВ

Пентагон завершил переброску в Польшу подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии. С начала недели на границу с Украиной доставили 1,7 тысячи военнослужащих бригадной боевой группы, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Накануне шесть американских военно-транспортных самолетов C-17A Globemaster III с базы Форт-Брегг в штате Северная Каролина с подразделениями 82-й воздушно-десантной дивизии прибыли в аэропорт города Жешув, расположенного в 90 километрах от Львовской области Украины.

В Жешув с начала недели совершили рейсы не менее 17 американских военно-транспортных самолетов. Передовая группа американских десантников прибыла в Польшу еще в минувшее воскресенье.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что командование вооруженных сил США в связи с обстановкой вокруг Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию.