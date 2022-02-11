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Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России на первом в 2022 году заседании, указав на высокую инфляцию, повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 9,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.

«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», — говорится в сообщении.

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ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом».

Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, уточнили в ЦБ.

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