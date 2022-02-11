Запрет на российское топливо обрушит мировую экономику

Полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны обернется крахом для мировой экономики, заявил экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.

Эксперт назвал последствия, которые ждут Соедиенные Штаты в случае введения санкций против энергетического сектора России. США не смогут компенсировать дефицит энергоносителей на мировом рынке, а вытеснить с лидирующих позиций российский газ поможет только машина времени, цитирует РИА Новости Ситтона.

Он оценил вероятность развития событий по худшему сценарию. «Шансы на то, что российские энергоносители на 100 процентов исчезнут, практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику», — уверен эксперт.

Ситтон напомнил, что в 2008 году дефицит нефти на мировом нефтяном рынке составлял всего 3%, но даже тогда цена на «черное золото» взлетела до 140 долларов за баррель.