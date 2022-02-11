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Двое мужчин погибли в пожаре в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Двое мужчин погибли во время пожара в поселке Новоабышево Тогучинского района Новосибирской области, причиной пожара могло стать неисправное печное отопление, сообщает СУ СК РФ по региону.

Утром в пятницу на улице Верхняя в поселке Новоабышево произошел пожар. До прибытия пожарных из дома эвакуировался мужчина. Его госпитализировали в больницу с ожогами.

Пожар на площади около 200 квадратных метров был локализован огнеборцами за полчаса, спустя еще 21 минуту удалось ликвидировать открытое горение. Внутри сгоревшего дома обнаружили тела двух мужчин.

По предварительным данным, причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. Следователи проводят проверку.

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