НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Спрос на наручники в Новосибирской области взлетел почти в 20 раз

Источник:
Sibnet.ru
336 0
Фото: kstepanoff / Attribution License

Спрос на покупку наручников в Новосибирской области на маркетплейсе Wildberries перед 14 февраля взлетел в 19 раз, сообщила в пятницу пресс-служба интернет-магазина.

По информации Wildberries, перед Днем всех влюбленных по сравнению с прошлым годом спрос на наручники вырос в 19 раз, на презервативы — почти вдвое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗнакомство с БДСМ: как разжечь новую страсть подарком

К празднику жительницы Новосибирской области заказали почти на 200% больше красного нижнего белья, чем в прошлом году, а спрос на бархатные бельевые комплекты взлетел в 6,5 раза.

Число заказов свечей в интернет-магазине выросло более чем на 100%, бомбочек для ванн — на 168%, воздушных шаров в виде сердечек — на 130%.

Еще по теме
Торговые сети в регионах снизили наценки на базовые товары
Программу утилизации старых авто перезапустят
Mastercard и Visa снизили тарифы для российских онлайн-магазинов
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Двое мужчин погибли в пожаре в Новосибирской области
Спрос на наручники в Новосибирской области взлетел почти в 20 раз
Томский суд опроверг отмену ареста замдиректора «Томского пива»
Заперший школьницу иркутянин пойдет под суд за убийство ее родных
Самое популярное
Путин прокомментировал полную остановку добычи нефти и газа
Тарасов и Костенко сообщили о четвертой беременности
Мария Куликова объяснила поведение Нарочинской в «Склифосовском»
Кандидат в президенты Франции заговорила на чистом русском языке
Обсуждение (0)
О самом главном
Не надо стесняться: как выбрать вибромассажер в подарок?
Эстетика боли: как разжечь новую страсть 18+
Как рассчитать личное денежное число
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Все статьи
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
58
Эксперты предсказали число жертв при вторжении России на Украину
36
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
35
Угрозы Лукашенко напомнили Зеленскому о «каменном веке»
25
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
25
Байден назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей»
Sibnet.Ru