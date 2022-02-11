Спрос на наручники в Новосибирской области взлетел почти в 20 раз

Спрос на покупку наручников в Новосибирской области на маркетплейсе Wildberries перед 14 февраля взлетел в 19 раз, сообщила в пятницу пресс-служба интернет-магазина.

По информации Wildberries, перед Днем всех влюбленных по сравнению с прошлым годом спрос на наручники вырос в 19 раз, на презервативы — почти вдвое.

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К празднику жительницы Новосибирской области заказали почти на 200% больше красного нижнего белья, чем в прошлом году, а спрос на бархатные бельевые комплекты взлетел в 6,5 раза.

Число заказов свечей в интернет-магазине выросло более чем на 100%, бомбочек для ванн — на 168%, воздушных шаров в виде сердечек — на 130%.