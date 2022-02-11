Украина сорвала переговоры по Донбассу

Переговоры политических советников лидеров «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) не принесли никаких результатов — Украина отказалась преодолевать разногласия, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи.

«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах», — цитирует ТАСС Козака.

По его словам, Украина отказалась преодолевать разногласия по вопросам будущего постконфликтного урегулирования конфликта в Донбассе. «На словах у нас и с Германией, и с Францией было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере, однако позиция Украины непреклонная», — сказал Козак.

«Сегодня, к сожалению, ситуация патовая. Я уверен, что единственный международный эффективный механизм, который может содействовать урегулированию конфликта, это "нормандский формат"», — подчеркнул замглавы администрации президента.

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Он отметил, что «Донбасс последние два-три года бьется, как рыба об лед, вносит различного рода идеи и предложения, дорожные карты, законопроекты», но на них нет реакции никакой.

«Сегодня на линии соприкосновения со стороны, подконтрольной Украине, сосредоточено значительно количество войск и вооружений. Но насколько Украина готова решить вопрос военным, а не политическим путем, сказать весьма трудно», — сказал Козак.