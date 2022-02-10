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Лавров назвал встречу с Трасс «разговором немого с глухим»

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине как «разговор немого с глухим».

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой.

Как отметил министр, складывается ощущение, что британские коллеги либо не знакомы, либо полностью игнорируют подробнейшие разъяснения российской стороны по вопросу Украины.

«Это примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет, как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, <...> от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы сегодня приводили», — пояснил Лавров.

При этом он подчеркнул, что не только российское руководство опровергает планы о якобы вторжении на Украину. «Эти заявления делает не только российское руководство, эти заявления делают, например, в Пентагоне, я совсем недавно об этом читал. А там люди серьезные со спутников наблюдают все, что приходит», — отметил министр.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.

Maniac.

Ты Максимка, когда языком подмахиваешь США, зубы чаще чисти, а то (_!_) конечно блестит, а вот с запахом...

antibacila

Реально твои посты выискиваю , чтобы похохотать вечером с кружечкой чая. Тебе надо мемуары писать.
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