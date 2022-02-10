Экс-дизайнер АвтоВАЗа раскритиковал внешность современных авто

Гипертрофированные формы современных автомобилей заставляют потребителей обращать внимание на российские модели, такие как Lada Niva и УАЗ «Патриот», сообщил бывший дизайнер АвтоВАЗа Владимир Ярцев.
«Растущая популярность российских и зарубежных авто с дизайном, как вы сказали из XX века, скорее в протесте потребителей против неразумного кичливого разнообразия предлагаемых производителями новых товаров. Людей потянуло к простому, понятному», — цитирует Ярцева издание «Автоброкер».
По его мнению, дизайн некоторых автомобильных брендов современности присутствуют гипертрофированные формы и элементы.
«Дизайн той же Нивы или УАЗа Патриот — это понятное, не уродливое. Надутые губы и ягодицы постепенно выходят из моды. Этого же стоит ожидать и в дизайне автомобилей по всему миру. Искусственно созданное не может держаться долго», — отметил дизайнер.
Ярцев — создатель внешности седана ВАЗ-2110, с 1990-х годов проживает в Бельгии и возглавляет небольшую студию дизайна.
mosquito__2010Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.
mosquito__2010Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.
a-n-atolда уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......
PlaguerНу рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.