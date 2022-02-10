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Американцы «потеряли» Украину на карте мира

Источник:
Morning Consult
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство жителей США не знают, где находится Украина, следует из социологического исследования Morning Consult. Найти Украину на карте смогли лишь 34% респондентов.

При этом определить положение России удалось 72% опрошенных американцев. Опрос проводился на фоне развернутой западными СМИ информационной кампании, в которой утверждается о скором российском вторжении на Украину.

Респонденты, знающие расположение украинского государства на карте мира, занимают более жесткую позицию в вопросе противостояния «агрессии» России. Так, за введение серьезных санкций против Москвы выступили 58% американцев, нашедших Украину на карте.

Кроме того, 50% американцев, которые смогли найти Украину на карте, выступают за продолжение отправки вооружений Киеву для давления на Россию. Среди тех, кто не может найти украинское государство на карте, это решение поддерживают только 37%.

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Политика #Мир
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