НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт объяснил разницу между накопительным счетом и вкладом

Источник:
«Российская газета»
508 0
Фото: © Sibnet.ru

Накопительный счет имеет черты, как вклада, так и текущего счета, обратил внимание главный экономист экономического управления ГУ Банка России по ЦФО Алексей Щукин.

В отличие от текущего счета, на средства, которые лежат на накопительном счете, начисляются проценты. С текущего счета можно рассчитываться за товары и услуги, а с накопительного счета обычно надо перевести деньги на текущий, чтобы это делать, приводит «Российская газета» слова эксперта.

От вклада накопительный счет отличается сроком. Вклад открывается на определенный срок. А накопительный счет — бессрочный. С накопительного счета обычно можно снимать деньги без ограничений. Со вклада банк разрешает снимать проценты или часть суммы, только если это предусмотрено договором, отметил Щукин.

Некоторые банки начисляют проценты по накопительным счетам в зависимости от самых разных параметров: сколько потратил клиент в текущем месяце, какой размер его счета, пользуется ли он другими продуктами этого банка. Эти условия надо узнать заранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИпотека после школы: выгода или рабство?

Накопительный счет можно пополнить на любые суммы. По вкладам банки обычно устанавливают минимальную первоначальную сумму, минимальный размер дополнительного взноса.

Главный сюрприз — по накопительному счету банк может изменить ставку. Как повысить, так и уменьшить — в зависимости от ситуации на финансовом рынке и в экономике, предупредил эксперт. По вкладу ставка устанавливается на весь срок договора.

Еще по теме
Концертная индустрия Россия оказалась на грани банкротства
Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%
Только 4% россиян продолжили оплачивать покупки наличными
Пенсии военных проиндексируют задним числом
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Полиция в лесу под Красноярском нашла тайник с гашишем
Травников выздоровел от коронавирусной инфекции
РЖД запустят туристический поезд по городам Сибири
Дуэт из Новосибирска высмеял Пашу Волю в «Comedy Баттл»
Самое популярное
Путин прокомментировал полную остановку добычи нефти и газа
Тарасов и Костенко сообщили о четвертой беременности
Первая женщина-пилот разбила истребитель F-35
Обнаружена смертельная опасность парацетамола
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Украина выдвинула России ультиматум
43
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
36
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
35
Угрозы Лукашенко напомнили Зеленскому о «каменном веке»
27
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
Sibnet.Ru