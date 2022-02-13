Эксперт объяснил разницу между накопительным счетом и вкладом

Накопительный счет имеет черты, как вклада, так и текущего счета, обратил внимание главный экономист экономического управления ГУ Банка России по ЦФО Алексей Щукин.

В отличие от текущего счета, на средства, которые лежат на накопительном счете, начисляются проценты. С текущего счета можно рассчитываться за товары и услуги, а с накопительного счета обычно надо перевести деньги на текущий, чтобы это делать, приводит «Российская газета» слова эксперта.

От вклада накопительный счет отличается сроком. Вклад открывается на определенный срок. А накопительный счет — бессрочный. С накопительного счета обычно можно снимать деньги без ограничений. Со вклада банк разрешает снимать проценты или часть суммы, только если это предусмотрено договором, отметил Щукин.

Некоторые банки начисляют проценты по накопительным счетам в зависимости от самых разных параметров: сколько потратил клиент в текущем месяце, какой размер его счета, пользуется ли он другими продуктами этого банка. Эти условия надо узнать заранее.

Накопительный счет можно пополнить на любые суммы. По вкладам банки обычно устанавливают минимальную первоначальную сумму, минимальный размер дополнительного взноса.

Главный сюрприз — по накопительному счету банк может изменить ставку. Как повысить, так и уменьшить — в зависимости от ситуации на финансовом рынке и в экономике, предупредил эксперт. По вкладу ставка устанавливается на весь срок договора.