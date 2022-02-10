Певица Оксана Почепа перевыпустила альбом 1999 года

Певица Оксана Почепа, больше известная как Акула, выпустила альбом «Где-то звезды» 1999 года. Пластинка была записана проектом Малолетка.

Альбом появился в Сети на всех музыкальных площадках. В него вошли 24 трека: девять оригинальных, три дополнительных, все ремиксы и версии треков. Среди песен — «Ночь», «Увидимся», «Хозяйка любви», «Полюби».

Помимо цифровой версии альбома, ограниченным тиражом вышли кассеты с альбомом «Где-то звезды». У них обновленный дизайн, выполненный в стиле первой оригинальной кассеты.

Почепа стала популярна после хитов «Кислотный DJ» и «Мало», когда получила от группы «Руки вверх» проект Акула. Ранее она выступала под псевдонимом Малолетка, а после стала петь под собственным именем.