Автобус попал в смертельное ДТП в Братске. ВИДЕО

Фото: кадр из видео ГУ МВД по Иркутской области

«Жигули» и автобус ПАЗ столкнулись в Братске в четверг — один человек погиб, трое пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По данным полиции, авария произошла около 6 часов утра по местному времени на перекрестке Вокзальной и Енисейской в жилом районе Гидростроитель.

Столкнулись ПАЗ и ВАЗ-2107. 26-летняя пассажирка «Жигулей» от полученных травм умерла на месте. Водитель легкового автомобиля и два других пассажира госпитализированы.

На момент аварии в автобусе находился один пассажир — ни он, ни водитель не пострадали. Обстоятельства ДТП уточняются.