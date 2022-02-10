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Автобус попал в смертельное ДТП в Братске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео ГУ МВД по Иркутской области

«Жигули» и автобус ПАЗ столкнулись в Братске в четверг — один человек погиб, трое пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По данным полиции, авария произошла около 6 часов утра по местному времени на перекрестке Вокзальной и Енисейской в жилом районе Гидростроитель.

Столкнулись ПАЗ и ВАЗ-2107. 26-летняя пассажирка «Жигулей» от полученных травм умерла на месте. Водитель легкового автомобиля и два других пассажира госпитализированы.

На момент аварии в автобусе находился один пассажир — ни он, ни водитель не пострадали. Обстоятельства ДТП уточняются.

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