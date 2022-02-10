Обнаружена смертельная опасность парацетамола

Длительный прием парацетамола увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов у пациентов с повышенным артериальным давлением, выяснили специалисты Эдинбургского университета.

Регулярный прием парацетамола повысит риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%, приводит журнал Circulation данные исследования.

Результаты получены на 110 добровольцев с высоким кровяным давлением в анамнезе. В течение двух недель часть из них четыре раза в день принимала парацетамол, а другие — плацебо.

При этом две трети из испытуемых также пили лекарства от гипертонии. В результате было выявлено, что в среднем у испытуемых повысилось артериальное давление. После того как люди перестали принимать препарат, их давление вернулось к уровню, который был в начале исследования.

Парацетамол, известный также как ацетаминофен, широко используется для снижения температуры и при слабых и умеренных болях. Препарат может обострить болезнь печени. Кроме того препарат может спровоцировать аллергическую в виде кожной сыпи с красной зудящей, опухшей, покрытой волдырями или шелушащейся кожей.