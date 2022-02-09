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Подсчитана честная стоимость биткоина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Hektorej / Attribution License

Реальная стоимость биткоина в настоящий момент составляет около 38 тысяч долларов, что примерно на 12% ниже его текущей цены, подсчитали эксперты финансового конгломерата JPMorgan Chase & Co. Сейчас биткоин торгуется на уровне 43 660 долларов за монету.

Для подсчетов специалисты проанализировали волатильность самой популярной цифровой валюты и сравнили ее с эталоном — золотом, пишет агентство Bloomberg. Оказалось, что волатильность биткоина примерно в четыре раза выше, чем у золота.

На основании этих данных была получена честная стоимость биткоина. При этом если его волатильность сократится в три раза, то реальная цена цифровой монеты вырастет до 50 тысяч долларов, так как он станет интересен более широкому кругу инвесторов.

Именно волатильность биткоина экономисты считают его главной проблемой. В теории долгосрочная цель для биткоина — это достижение уровня, при котором его общая рыночная стоимость окажется равна стоимости всего золота, хранящегося у частных лиц в инвестиционных целях.

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