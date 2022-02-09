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Бронетранспортер БТ-3Ф для морпехов подготовили к запуску в серию

Источник:
ТАСС
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Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф
Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф
Фото: © АО «СКБМ»

Новый российский плавающий бронетранспортера БТ-3Ф проходит через завершающую государственных испытаний, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Водоходные качества машины проверены в морских условиях, проведены стрельбовые испытания, изделие доказало стойкость к внешним воздействующим факторам, в том числе от обычных средств вооружения», — сказали ТАСС в «Ростехе».

В госкорпорации отметили, что на «Курганмашзаводе» проведена подготовка производства. БТ-3Ф готов к запуску в серию, как только будет подписан контракт на поставку.

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Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф построен на базе БМП-3 и предназначен для перевозки пехотинцев (до 14 человек), а также для огневой поддержки. Масса машины составляет более 18 тонн, бронирование обеспечивает круговую защиту от крупнокалиберного пулемета.

БТ-3Ф пойдет в первую очередь на оснащение частей морской пехоты ВМФ России.

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antibacila

Аж глаза слезятся от (Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон — Москва теперь ждет...

number10

Они все переврали. Путин задал им 1 вопрос, готова ли Франция воевать с Россией из за Украины? А все...

pepelmetal

Я думал на рояле сыграл) это у него лучше получается

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.
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