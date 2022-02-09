Эксперт дал прогноз о выходе на плато по COVID в Новосибирской области

Новосибирская область близка к плато по заболеваемости в пятую волну распространения коронавируса, сообщил журналистам в среду завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

«Мы видим очень большой прирост, почти тысяча человек прибавилась вчера по сравнению с позавчера. Будем надеяться, что в ближайшие два-три дня начнется спад, но вчерашний прирост меня просто поразил», — сказал Нетесов.

По его словам, по всем расчетам регион близок к пику заболеваемости, поэтому можно надеяться, что в течение недели наступит плато.

Но во всех странах, прошедших пик заболеваемости штаммом «омикрон», снижение числа заболевших идет намного медленнее, чем прирост, предупредил Нетесов.