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Эксперт дал прогноз о выходе на плато по COVID в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Новосибирская область близка к плато по заболеваемости в пятую волну распространения коронавируса, сообщил журналистам в среду завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

«Мы видим очень большой прирост, почти тысяча человек прибавилась вчера по сравнению с позавчера. Будем надеяться, что в ближайшие два-три дня начнется спад, но вчерашний прирост меня просто поразил», — сказал Нетесов.

По его словам, по всем расчетам регион близок к пику заболеваемости, поэтому можно надеяться, что в течение недели наступит плато.

Но во всех странах, прошедших пик заболеваемости штаммом «омикрон», снижение числа заболевших идет намного медленнее, чем прирост, предупредил Нетесов.

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