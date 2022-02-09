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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирские власти отправили 30% сотрудников на удаленку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство Новосибирской области ввело новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом, работодатели должны отправить на удаленку 30% коллектива, сообщили власти.

Власти подписали постановление о введении новых ограничений из-за роста коронавируса. Работодатели должны обеспечить дистанционный режим работы не менее чем для 30% штата работников.

Также в Новосибирской области запрещены все массовые мероприятия, кроме государственных, которые должны проводиться на улице.

Гостиницы в Новосибирске будут размещать только при наличии QR-кода или отрицательного результата ПЦР. Детей будут размещать при наличие отрицательного ПЦР-теста.

По данным оперативного штаба на утро 8 февраля, за сутки в Новосибирской области зарегистрировано 3, 2 тысячи зараженных коронавирусом, из них 539 детей. COVID-19 подтвердился и у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Тема: Коронакризис
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