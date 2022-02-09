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Перекупщики спровоцировали дефицит угля в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Перекупщики спровоцировали дефицит угля в Туве, министерство топлива и энергетики региона проверить запасы угля на складах, сообщает правительство региона.

Основное угледобывающее предприятие республики – ООО «ТГРК» будет стараться увеличить объемы добычи и пересмотрит график работы отгрузочного пункта Каа-Хемского разреза, который работает лишь в будни до 15.00. Множество жалоб от граждан в соцсетях свидетельствуют, что этого времени не хватает, чтобы успеть приобрести уголь даже за сутки.

Чтобы не замерзнуть в морозы, водители вынуждены часами не глушить двигатели, выстаивая огромные очереди. Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил Минтопэнерго совместно с ООО «ТГРК» принять всевозможные меры по устранению нехватки твердого горючего.

Дефицит угля образовался из-за ажиотажного спроса на него у предпринимателей, которые перепродают «черное золото» в соседнюю Хакасию, где его цена с декабря поднялась до 3,7 тысячи рублей – на 1,5 тысячи дороже отпускной стоимости угля Каа-Хемского и Чаданского разрезов.

Нашлись и местные, чрезмерно предприимчивые дельцы, которые закупали топливо большими объемами по цене для физических лиц – за 2220 рубля за тонну, а затем перепродавали втридорога.

Еще одна причина нехватки угля – его малые объемы добычи на самом разрезе. Предприятие оказалось технически неготовым удовлетворить запросы в особо крупных объемах. В частности, о том, что на разрезе якобы работает всего один экскаватор, говорили поставщики, которые обеспечивают углем Каа-Хемский кожуун.

Власти решили самостоятельно закупить угол и отвезти его с разреза до топливных складов в кожуунах республики, так как предприниматели больше жгли бензина, стоя в очередях за углем и перестали его возить.

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Республика Тува #Недра и ТЭК
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