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Mastercard до ноля снизил комиссию для переводов по номеру телефона

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Международная платежная система Mastercard с 23 апреля 2022 уменьшит комиссии за денежные переводы с карты на карту между физлицами по адресу электронной почты, номеру телефона или ID-аккаунту в соцсетях, говорится в документах системы, разосланным банкам.

Речь идет о системе Mastercard Transfer Hub. «Держатели карт могут самостоятельно зарегистрироваться в системе, но Mastercard рассчитывает, что банки будут включать этот пункт в договор при выпуске новых карт и автоматически присоединять всех клиентов к Mastercard Transfer Hub», — сообщил источник РБК.

Mastercard установила нулевые комиссии для банков за подключение и использование платформы платежной системы. Кроме того, система ввела комиссии за переводы, которые банк получателя денег должен будет платить банку отправителя. Если банк отправителя не подключили к платформе, то комиссия для финансовой организации получившего перевод составит 0%, приводит РБК документы системы.

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Если банк отправителя подключен, а организация получателя нет, то последний заплатит 0,2%. Если оба банка подключены, то финансовая организация получателя заплатит банку отправителя 0,015%.

По данным источников издания, Mastercard пошла на этот шаг, чтобы выдержать конкуренцию с Системой быстрых платежей.

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