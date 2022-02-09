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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирский губернатор заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

COVID-19 подтвердился у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, накануне он самоизолировался из-за температуры, сообщил он сам на странице в Facebook.

«Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают», — написал Травников.

Коронавирусом переболели многие губернаторы и мэры в Сибири. Глава Кузбасса Сергей Цивилев и глава Красноярска Сергей Еремин в этом году заболели уже во второй раз.

По данным оперативного штаба на утро 8 февраля, за сутки в Новосибирской области зарегистрировано 3, 2 тысячи зараженных коронавирусом, из них 539 детей. Умерли 15 пациентов.

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