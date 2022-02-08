Жители Норильска в будущем смогут купить и продать квартиры за цифровые аналоги ценного актива — токены, рассказал в президент «Норникеля» и основатель холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.

Миллиардер Владимир Потанин — инвестор компании Atomyze, превращающей реальные активы, от металлов до домов, в токены, которые можно легко обменять.

Потанин планирует запустить приложение в сфере недвижимости в Норильске. Программа может позволить «Норникелю» предлагать сотрудникам и другим жителям токены для покупки квартир, чтобы повысить их ликвидность и улучшить мобильность, а также разработать ипотечную программу с привязкой к токенам с Росбанком.

Затем, когда люди захотят переехать, они смогут продать недвижимость за токены и обменять их на деньги или дом в другом городе, сказал в интервью Bloomberg Потанин.

В Норильске начнется масштабная реновация — впервые за 20 лет там появятся новые дома. Всего до 2035 года планируется на это выделить более 120 миллиардов рублей, большую часть затрат возьмет на себя «Норильский никель».