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Ученых встревожило остывающее ядро Земли

Источник:
The Independent
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Фото: Argonne National Laboratory / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Расплавленное «сердце» Земли остывает быстрее, чем предполагалось раньше, что может повлиять на различные природные явления и ускорить «смерть» планеты, выяснили ученые Высшей технической школе Цюриха.

Около 4,5 миллиарда лет назад поверхность Земли, на заре ее формирования, представляла собой океан раскаленной магмы. С тех пор она остывает, но остается загадкой, с какой скоростью. А это вопрос — ключевой для понимания, что происходи с планетой и когда она превратится в безжизненный кусок камня.

Ученые изучили теплопроводность минерала бриджманит — один из материалов, из которых состоят глубинные слои Земли. И выяснилось, что его что теплопроводность примерно в 1,5 раза выше, чем предполагалось ранее. «А это значит, что тепло быстрее покидает ядро планеты», — приводит The Independent слова профессора Мотохико Мураками.

Если Земля остывает быстрее, то проявляющиеся в результате этого процесса различные эффекты также могут измениться. Например, может быстрее, чем предполагалось, замедляться движение тектонических плит.

«Наши результаты могут дать нам новый взгляд на эволюцию Земли. Они предполагают, что Земля, как и другие твердые планеты Меркурий и Марс, остывает и становится неактивной гораздо быстрее, чем ожидалось», — сказал Мураками.


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Топ комментариев

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

ivanbak

Не пойму, женщина одета прилично. Лишь бы как нибудь показать какие они нехорошие.

Иркут 69

И в чём тут юмор? По мнению составителей подобных текстов - это смешно?

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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