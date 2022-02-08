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#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Поезда новосибирского метро стали ходить реже из-за COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский метрополитен изменил график движения поездов на Ленинской линии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщается на сайте организации.

«В связи с резким ростом в регионе общего количества заболевших COVID-19 и снижением пассажироперевозки Новосибирский метрополитен перешел на вариантный график движения поездов», — говорится в сообщении.

Дополнительное время ожидания составляет около одной минуты. Изменения касаются только Ленинской линии метрополитена.

Наполняемость вагонов в связи с уменьшением числа пассажиров не увеличилась, уточняется в сообщении. В часы пик утром и вечером в метро сохраняется максимальное количество поездов.

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