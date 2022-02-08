Свидетельства о смерти станут электронными

Электронные свидетельства о смерти начнут выдавать с 1 марта россиянам, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В электронных свидетельствах будет использована электронная подпись.

«Утвердить прилагаемые правила ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти»,— говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сведения в Федеральный реестр должны будут отправлять медицинские организации, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования.

Сейчас в России выдаются бумажные медицинские свидетельства о смерти, этот документ сдается в ЗАГС. Его сотрудники вносят изменения в акты гражданского состояния и выдают свидетельство о смерти.