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Свидетельства о смерти станут электронными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Электронные свидетельства о смерти начнут выдавать с 1 марта россиянам, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В электронных свидетельствах будет использована электронная подпись.

«Утвердить прилагаемые правила ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти»,— говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сведения в Федеральный реестр должны будут отправлять медицинские организации, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования.

Сейчас в России выдаются бумажные медицинские свидетельства о смерти, этот документ сдается в ЗАГС. Его сотрудники вносят изменения в акты гражданского состояния и выдают свидетельство о смерти.

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