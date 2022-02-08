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Директора иркутского интерната обвинили в сокрытии насилия над детьми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Директор иркутского центра помощи детям предстанет перед судом за то, что скрывала факты насилия над детьми в учреждении, сообщило во вторник СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, 12-летний воспитанник учреждения «совершил в отношении малолетнего противоправные действия», о чем стало известно директору центра. Воспитанниками не оказали никакой помощи.

Директор не сообщила о случившемся в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и правоохранительные органы, чтобы «не создавать дополнительных трудностей и проблем в работе, снизить сложность и напряженность своей служебной деятельности». Также руководитель боялась, что ее лишат премии от министерства.

По данным следствия, директор убедила подчиненного написать докладную с указанием искаженных и недостоверных сведений, которую решила использовать по своему усмотрению в случае огласки произошедшего.

Следствие установило, что своими действиями руководитель интерната создала опасность для других детей, которые жили вместе с подростком, совершившим насилие. В результате в начале июня 2021 года от его действий пострадал еще один ребенок в возрасте девяти лет.

Директор предстанет перед судом по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий». Ей грозит до 10 лет колонии.

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