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Глава МИД ФРГ отменила встречу с Зеленским из‑за разногласий

Источник:
CNN
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Фото: © abaerbock; instagram.com/abaerbock

Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялась из-за позиции Берлина по России, сообщил журналист CNN со ссылкой на «источник, близкий к украинскому правительству».

«Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию скорее как союзника России, чем как союзника Запада. И они так себя ведут: посмотрите на бывшего канцлера Шредера», — сказал украинский источник CNN.

По словам источника, встреча была отменена из-за «отказа Германии оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно». Кроме того, Бербок не пожелала заявить, что Германия откажется от трубопровода «Северный поток-2», даже если Россия «вторгнется» на Украину.

Бербок должна была встретиться с Зеленским в рамках своей поездки на Украину 7–8 февраля. Тем не менее после переговоров с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой она заявила, что этой встречи не будет.

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