Работник собачьего приюта в Новосибирске устроил смертельный пожар

Сотрудник приюта для собак в Новосибирске поссорился с руководителем и устроил пожар, где погибли четверо животных, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Пожар в приюте на второй Светлановской улице в Заельцовском районе Новосибирска произошел в понедельник поздним вечером. Погибли четыре собаки, которые находились в помещении.

На месте ЧП задержали 46-летнего работника, который жил на территории приюта. Он пояснил, что поссорился с начальником и поджег здание.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Решается вопрос об аресте подозреваемого.