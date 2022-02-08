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Работник собачьего приюта в Новосибирске устроил смертельный пожар

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудник приюта для собак в Новосибирске поссорился с руководителем и устроил пожар, где погибли четверо животных, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Пожар в приюте на второй Светлановской улице в Заельцовском районе Новосибирска произошел в понедельник поздним вечером. Погибли четыре собаки, которые находились в помещении.

На месте ЧП задержали 46-летнего работника, который жил на территории приюта. Он пояснил, что поссорился с начальником и поджег здание.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

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ЧП #Криминал
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