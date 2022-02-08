Травников ушел на самоизоляцию с температурой

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заболел, у
него поднялась температура, но диагноз ему еще не поставили, глава региона ушел
на самоизоляцию, сообщил руководитель департамента информационной политики
региона Сергей Нешумов.
«У губернатора поднялась температура, и он находится дома на
самоизоляции. Диагноз пока не поставлен», — сказал Нешумов.
Запланированный на вторник прямой эфир губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на телеканале ОТС перенесен.
Коронавирусом переболели многие губернаторы и мэры в Сибири. Глава Кузбасса Сергей Цивилев и глава Красноярска Сергей Еремин в этом году заболели уже во второй раз.
ponhik78Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...
mosquito__2010Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.
ponhik78Что, британские SAS так измельчали что на два театра БД личного состава уже не хватает?))) Да и флот...
DanilonЯшин молодец ! Держится ещё. Смелый поступок в данной ситуации.