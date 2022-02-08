Травников ушел на самоизоляцию с температурой

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заболел, у него поднялась температура, но диагноз ему еще не поставили, глава региона ушел на самоизоляцию, сообщил руководитель департамента информационной политики региона Сергей Нешумов.

«У губернатора поднялась температура, и он находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен», — сказал Нешумов.

Запланированный на вторник прямой эфир губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на телеканале ОТС перенесен.

Коронавирусом переболели многие губернаторы и мэры в Сибири. Глава Кузбасса Сергей Цивилев и глава Красноярска Сергей Еремин в этом году заболели уже во второй раз.