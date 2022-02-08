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Травников ушел на самоизоляцию с температурой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заболел, у него поднялась температура, но диагноз ему еще не поставили, глава региона ушел на самоизоляцию, сообщил руководитель департамента информационной политики региона Сергей Нешумов.

«У губернатора поднялась температура, и он находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен», — сказал Нешумов.

Запланированный на вторник прямой эфир губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на телеканале ОТС перенесен.

Коронавирусом переболели многие губернаторы и мэры в Сибири. Глава Кузбасса Сергей Цивилев и глава Красноярска Сергей Еремин в этом году заболели уже во второй раз.

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Топ комментариев

ponhik78

Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...

mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

ponhik78

Что, британские SAS так измельчали что на два театра БД личного состава уже не хватает?))) Да и флот...

Danilon

Яшин молодец ! Держится ещё. Смелый поступок в данной ситуации.
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