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Режим «черного неба» ввели в Новосибирске до пятницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Синоптики объявили о том, что в Новосибирске до пятницы ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, город затянул смог.

По данным Западно-Сибирского УГМС, с понедельника до пятницы в Новосибирске ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

При первой степени НМУ концентрация вредных веществ в воздухе составляет от 15 до 20%. В это время жителям рекомендуют не выходить на улицу, воздерживаться от использования личного транспорта.

До этого смог накрывал Новосибирске с 27 января по 30 января. Обычно такая ситуация складывается. Когда в городе нет ветра и примеси накапливаясь, образуют смог.


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Топ комментариев

ponhik78

Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...

mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

ponhik78

Что, британские SAS так измельчали что на два театра БД личного состава уже не хватает?))) Да и флот...

Danilon

Яшин молодец ! Держится ещё. Смелый поступок в данной ситуации.
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