Режим «черного неба» ввели в Новосибирске до пятницы

Фото: © Андрей Кучеренко
Синоптики объявили о том, что в Новосибирске до пятницы ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, город затянул смог.
По данным Западно-Сибирского УГМС, с понедельника до пятницы в Новосибирске ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.
При первой степени НМУ концентрация вредных веществ в воздухе составляет от 15 до 20%. В это время жителям рекомендуют не выходить на улицу, воздерживаться от использования личного транспорта.
До этого смог накрывал Новосибирске с 27 января по 30
января. Обычно такая ситуация складывается. Когда в городе нет ветра и примеси накапливаясь,
образуют смог.
ponhik78Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...
mosquito__2010Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.
ponhik78Что, британские SAS так измельчали что на два театра БД личного состава уже не хватает?))) Да и флот...
DanilonЯшин молодец ! Держится ещё. Смелый поступок в данной ситуации.