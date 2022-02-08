Режим «черного неба» ввели в Новосибирске до пятницы

Синоптики объявили о том, что в Новосибирске до пятницы ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, город затянул смог.

По данным Западно-Сибирского УГМС, с понедельника до пятницы в Новосибирске ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

При первой степени НМУ концентрация вредных веществ в воздухе составляет от 15 до 20%. В это время жителям рекомендуют не выходить на улицу, воздерживаться от использования личного транспорта.

До этого смог накрывал Новосибирске с 27 января по 30 января. Обычно такая ситуация складывается. Когда в городе нет ветра и примеси накапливаясь, образуют смог.





