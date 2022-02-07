НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Европа поищет замену российскому газу

Источник:
«Интерфакс»
262 0
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Евросоюз обсуждает поставки газа на европейский рынок с другими странами, включая США, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Для достижения энергетической безопасности мы строим партнерство с США, и речь идет в основном больше о поставках сжиженного природного газа», — уточнила глава Еврокомиссии, напомнив про беспокойство Брюсселя в отношении перспектив газового экспорта из России.

По словам фон дер Ляйен, переговоры об увеличении поставок газа с альтернативными поставщиками уже ведутся. В частности, теоретически нарастить продажи топлива европейским государствам может Норвегия.

В ближайшее время Евросоюз обсудит возможность разработки стратегических запасов газа, а также возможность совместной закупки топлива, чтобы снизить зависимость от российских поставок.

Предполагается, что трансатлантическая безопасность в области энергетики станет ключевой темой на Энергетическом совете ЕС—США, который пройдет в понедельник.

Еще по теме
Дефицит воды ждет Кузбасс без Крапивинской ГЭС
Украина отключит российскую энергосеть
Цена российской нефти выросла до рекордного за семь лет уровня
Тулеев выступил против Крапивинской ГЭС
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парк «Арена» возле нового ЛДС в Новосибирске откроют в сентябре
Фигуристка станцевала на льду Байкала
Застреливший жену из ружья томич умер в больнице
Трое пострадали в ДТП со «скорой» в Новосибирске
Самое популярное
Химтрейлы: что и зачем распыляют с неба
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Фильм «Непослушник»: на блог надейся, да сам не плошай
Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением
Обсуждение (0)
Картина дня
Макрон попросил Путина избежать войны
Европа поищет замену российскому газу
Лукашенко согласился признать Крым российским
Детские аккаунты появятся на портале «Госуслуг»
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Топ комментариев

mosquito__2010

Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!

mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

ponhik78

Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...

mosquito__2010

Украина не виновата что свой суверенитет за бесценок Американцам сдала, это Американцы её вынудили гос....
Sibnet.Ru