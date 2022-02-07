Европа поищет замену российскому газу

Евросоюз обсуждает поставки газа на европейский рынок с другими странами, включая США, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Для достижения энергетической безопасности мы строим партнерство с США, и речь идет в основном больше о поставках сжиженного природного газа», — уточнила глава Еврокомиссии, напомнив про беспокойство Брюсселя в отношении перспектив газового экспорта из России.

По словам фон дер Ляйен, переговоры об увеличении поставок газа с альтернативными поставщиками уже ведутся. В частности, теоретически нарастить продажи топлива европейским государствам может Норвегия.

В ближайшее время Евросоюз обсудит возможность разработки стратегических запасов газа, а также возможность совместной закупки топлива, чтобы снизить зависимость от российских поставок.

Предполагается, что трансатлантическая безопасность в области энергетики станет ключевой темой на Энергетическом совете ЕС—США, который пройдет в понедельник.