Лукашенко согласился признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает российскую принадлежность Крыма, как только российский лидер Владимир Путин скажет, что в этом есть необходимость.
Заявление прозвучало в эфире программы «Соловьев LIVE» в ответ на соответствующий вопрос российского журналиста Владимира Соловьева. Лукашенко также уточнил, что готов признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Соловьев напомнил президенту Белоруссии, что ранее он обусловил признание Крыма тем, что сначала это должны сделать представители крупного российского бизнеса. По словам Лукашенко, пока они «боятся даже прикасаться к Крыму» из-за санкций.
Президент Белоруссии отметил, что заработавшие деньги в России крупные компании должны поступать «в русле российской государственности» в вопросе признания Крыма.
mosquito__2010Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!
ponhik78Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...
mosquito__2010Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.
mosquito__2010Украина не виновата что свой суверенитет за бесценок Американцам сдала, это Американцы её вынудили гос....