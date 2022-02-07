НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко согласился признать Крым российским

Источник:
Sibnet.ru
637 6
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает российскую принадлежность Крыма, как только российский лидер Владимир Путин скажет, что в этом есть необходимость.

Заявление прозвучало в эфире программы «Соловьев LIVE» в ответ на соответствующий вопрос российского журналиста Владимира Соловьева. Лукашенко также уточнил, что готов признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Соловьев напомнил президенту Белоруссии, что ранее он обусловил признание Крыма тем, что сначала это должны сделать представители крупного российского бизнеса. По словам Лукашенко, пока они «боятся даже прикасаться к Крыму» из-за санкций.

Президент Белоруссии отметил, что заработавшие деньги в России крупные компании должны поступать «в русле российской государственности» в вопросе признания Крыма.

Еще по теме
Кандидат в президенты Франции заговорила на чистом русском языке
Канцлер Германии категорически отказался вооружать Украину
Боррель посетовал на устойчивость России к санкциям
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парк «Арена» возле нового ЛДС в Новосибирске откроют в сентябре
Фигуристка станцевала на льду Байкала
Застреливший жену из ружья томич умер в больнице
Трое пострадали в ДТП со «скорой» в Новосибирске
Самое популярное
Химтрейлы: что и зачем распыляют с неба
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Фильм «Непослушник»: на блог надейся, да сам не плошай
Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением
Обсуждение (6)
Картина дня
Лукашенко согласился признать Крым российским
Песков прокомментировал петицию за отставку Кадырова
Детские аккаунты появятся на портале «Госуслуг»
Отдых в Турции резко подорожает
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Топ комментариев

mosquito__2010

Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!

ponhik78

Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...

mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

mosquito__2010

Украина не виновата что свой суверенитет за бесценок Американцам сдала, это Американцы её вынудили гос....
Sibnet.Ru