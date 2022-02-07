Лукашенко согласился признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает российскую принадлежность Крыма, как только российский лидер Владимир Путин скажет, что в этом есть необходимость.

Заявление прозвучало в эфире программы «Соловьев LIVE» в ответ на соответствующий вопрос российского журналиста Владимира Соловьева. Лукашенко также уточнил, что готов признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Соловьев напомнил президенту Белоруссии, что ранее он обусловил признание Крыма тем, что сначала это должны сделать представители крупного российского бизнеса. По словам Лукашенко, пока они «боятся даже прикасаться к Крыму» из-за санкций.

Президент Белоруссии отметил, что заработавшие деньги в России крупные компании должны поступать «в русле российской государственности» в вопросе признания Крыма.