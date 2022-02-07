Western Union прекратит переводы внутри России

Western Union с 1 апреля прекратит проводить операции внутри России, решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских операций. Компания будет осуществлять только трансграничные переводы.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов»,— сообщил представитель компании РБК.

С 24 марта лимит внутренних переводов у Western Union будет снижен до 5 тысяч руб. Пока в зависимости от условий можно отправлять от 50 тысяч до 570 тысяч рублей. При этом переводы внутри России будут заблокированы с 31 марта.

С 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат денег. Те, кто перевел деньги, но они не будут получены адресатом, с 1 апреля могут вернуть их через «Почту России», отмечает пресс-служба компании.