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Western Union прекратит переводы внутри России

Источник:
РБК
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Фото: Tony Webster / Attribution-ShareAlike License

Western Union с 1 апреля прекратит проводить операции внутри России, решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских операций. Компания будет осуществлять только трансграничные переводы.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов»,— сообщил представитель компании РБК.

С 24 марта лимит внутренних переводов у Western Union будет снижен до 5 тысяч руб. Пока в зависимости от условий можно отправлять от 50 тысяч до 570 тысяч рублей. При этом переводы внутри России будут заблокированы с 31 марта.

С 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат денег. Те, кто перевел деньги, но они не будут получены адресатом, с 1 апреля могут вернуть их через «Почту России», отмечает пресс-служба компании.

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mosquito__2010

Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!

mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

ponhik78

Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...

mosquito__2010

Ваши прожженные американцами мозги за эти годы уже видимо не спасти. Скажите, а психиатрия на Украине...
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