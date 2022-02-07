Фигуристка станцевала на льду Байкала

Фигуристка Светлана Лизунова показала завораживающий танец на льду Байкала на закате, местные жители оценили видео.

«Лед Байкала — что-то невероятное. Трещины, разные слои, пузыри метана и множество оттенков синего. Когда в первый раз сходишь с хивуса и встаешь ногами на этот лед, то в мгновение ока превращаешься в пятилетнего ребенка. Дурачишься, носишься, валяешься, кувыркаешься и чувствуешь себя безумно счастливым», — написала Лизунова на странице в Instagram.

Спортсменка танцевала на льду Байкала на закате, это сделало кадры еще более завораживающими. Съемка проходила в 27-градусный мороз, а фигуристка была в легком платье.

«Хотя, лед очень жесткий и не такой ровный, как мы привыкли, а коньки застревают в трещинах и надо их вытаскивать вместе с ногами, я в полном восторге», — добавила фигуристка.