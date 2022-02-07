Российские атомные подлодки вооружат «ихтиозаврами»

Перспективные электрические торпеды УЭТ-1 «Ихтиозавр» в ближайшие годы поступят на вооружение российских атомных подводных лодок, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В ближайшей перспективе планируется вооружить некоторые проекты атомных подлодок новейшими торпедами УЭТ-1», — рассказал ТАСС источник.

Процесс перевооружения российских атомоходов на новейшие торпеды начнется после полного оснащения ими дизель-электрических подлодок типа «Варшавянка» (проект 636.3) и «Лада» (проект 677), отметил источник.

УЭТ-1 «Ихтиозавр» — новая универсальная электрическая торпеда калибра 533 мм с улучшенными боевыми и техническими характеристиками. Она пришла на замену устаревшей самонаводящейся электрической торпеды УСЭТ-80.

Торпеда обладает более высокой скоростью и лучшей дельностью обнаружения подводных целей. Среди особенностей нового изделия — способность обнаруживать кильватерный след надводных кораблей и возможность плавной регулировки скорости.