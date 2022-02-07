Канцлер Германии категорически отказался вооружать Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что его страна не намерена поставлять Украине летальное оружие. Это принципиальная позиция и большинство немцев ее разделяют, сказал он.

«Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем в кризисные регионы и не поставляем летальное оружие на Украину», — цитирует ТАСС Шольца. По его словам, это позиции придерживалась его предшественница — Ангела Меркель.

Шольц подчеркнул согласно опросам, большинство немцев разделяет точку зрения властей касательно этого вопроса. «Моя обязанность делать то, что в интересах немецкого народа, и то, что в данном случае является точкой зрения граждан нашей страны», — подчеркнул он.

Германия из-за нежелания вооружать Украину находится под сильным давлением партнеров по Евросоюзу, прежде всего Польши и государств Балтии, а также США, которые требуют от Берлина «ясных сигналов» в адрес Москвы