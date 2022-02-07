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Боррель посетовал на устойчивость России к санкциям

Источник:
ТАСС
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Фото: France Diplomatie - MEAE / CC0

Россия сделала гораздо больше для повышения устойчивости к западным санкциям, чем Евросоюз для повышения своей способности перенести перебои с поставками газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В течение последних месяцев Брюссель и Вашингтон регулярно заявляют о готовности ввести в отношении Москвы «крайне тяжелые экономические санкции» в случае гипотетической агрессии против Киева. Многие страны ЕС опасаются, что это может привести к прекращению поставок газа в Европу.

«Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы, она сделала больше, чем сделали мы [Евросоюз] для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями в поставках газа», — приводит ТАСС слова Бореля.

По его словам, Москва «в прошлом уже использовала энергетические поставки для достижения политических целей». В последние недели Россия строго выполняла только свои контрактные обязательства, но «Газпром» поставлять дополнительные объемы, чтобы заполнить европейские газохранилища.

Боррель подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Евросоюз намерен решать свои энергетические проблемы путем перехода к собственной зеленой энергетике.

Но в ближайшее время ЕС намерен обеспечить стабильность импорта голубого топлива путем расширения поставок сжиженного природного газа (СПГ). «США уже являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, и мы интенсифицируем наше сотрудничество», — сказал Боррель.

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