Более 2 тыс. жителей Приангарья остались без воды из-за аварии

Около 2,6 жителей Тайшета Иркутской области остались без холодной воды из-за коммунальной аварии, сообщило в понедельник ГУ МЧС по региону.

В понедельник в 09.40 по иркутскому времени в ведомство поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в микрорайоне «Новый» города Тайшета.

Под отключение попали 14 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 2,6 тысячи человек, из них 869 детей, а также два детских сада и школа.

Проводятся восстановительные работы. В них задействованы 12 человек и пять единиц техники.