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Более 2 тыс. жителей Приангарья остались без воды из-за аварии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Около 2,6 жителей Тайшета Иркутской области остались без холодной воды из-за коммунальной аварии, сообщило в понедельник ГУ МЧС по региону.

В понедельник в 09.40 по иркутскому времени в ведомство поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в микрорайоне «Новый» города Тайшета.

Под отключение попали 14 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 2,6 тысячи человек, из них 869 детей, а также два детских сада и школа.

Проводятся восстановительные работы. В них задействованы 12 человек и пять единиц техники.

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