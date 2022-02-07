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Двое детей в Приангарье погибли в огне из-за поджога

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двое детей погибли в пожаре в Иркутской области, их мать и еще один ребенок пострадали, сообщило СУ СКР по региону. По версии следствия, семью подожгли.

Тела детей одного и четырех лет нашли после пожара в деревне Тимирязева в субботу вечером. Выяснилось, что к пожару причастен 28-летний житель дома.

По версии следствия, пьяный подозреваемый из-за ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и детей, после чего поджег. Двое детей погибли на месте. Женщина с младшим ребенком попали в больницу с ожогами.

Подозреваемый задержан. Возбуждено дело об убийстве двоих детей, ему грозит срок вплоть до пожизненного.

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Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!

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