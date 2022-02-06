Спутники SpaceX оказались помехой для изучения опасных астероидов

Многочисленные спутники Starlink компании SpaceX не дают астрономам делать качественные изображения и могут помешать поиску потенциально опасных астероидов, говорится в исследовании группы американских астрономов.

По словам астронома из Вашингтонского университета Эрика Беллма, отраженные полосы солнечного света могут усложнить поиск потенциально опасных астероидов. «Здесь определенно есть своего рода аспект планетарной защиты», — сказал он.

В период с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года ученые отметили 35-кратное увеличение количества изображений, поврежденных отраженными полосами солнечного света, приводит РБК материал Astrophysical Journal Letters.

По данным исследователей, на ноябрь прошлого года на околоземной орбите находились более 1,6 тысячи спутников Starlink. В общей сложности SpaceX получила разрешение на эксплуатацию 12 тысяч таких спутников и подала заявки еще на 30 тысяч.

«Спутники могут мешать наземным наблюдениям, увеличивая сложность дифференциации искусственных спутников от естественных объектов, таких как астероиды и кометы», — подтвердил представитель NASA.