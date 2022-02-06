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Эксперты предсказали число жертв при вторжении России на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Боевые действия на Украине приведут к гибели десятков тысяч человек и миллионам беженцев, которые будут искать укрытия в других европейских странах, считают военные эксперты агентства Reuters.

В случае полномасштабного вторжения России на Украину, потери украинских военных могут составить от 5 до 25 тысяч человек, потери среди мирного населения — от 25 до 50 тысяч, среди российских военных — от 3 до 10 тысяч. Суммарное число возможных жертв — 85 тысяч, приводит РБК подсчеты эксперты.

Россия сейчас стянула 70% сил, необходимых для полномасштабного вторжения на Украину. За последние две недели число батальонных тактических групп в приграничном районе увеличилось с 60 до 83 (по состоянию на пятницу), еще 14 находятся в пути, сообщили Reuters источники в военных кругах США.

По их мнению, к 15 февраля почва на Украине промерзнет настолько, что российские механизированные соединения в составе армии получат возможность беспрепятственно передвигаться по бездорожью. Если Москва двинет войска на Киев, он может пасть «в течение пары дней», отметили американские военные эксперты.

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По данным источников, в Вашингтоне полагают, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, и считают, что президент Владимир Путин еще не принял окончательное решение.

Россия неоднократно отвергала обвинения в подготовке нападения на Украину и намерении вторгнуться на ее территорию.

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Политика #Мир #Военная политика #Армия #Конфликты
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