Обнаружена первая бродячая черная дыра

Астрономы обнаружили первую «блуждающую» черную дыру звездной массы, для сбора подтверждающей существование космического объекта информации ученым потребовалось шесть лет.

Для открытия использовался эффект гравитационного линзирования, при котором астрономы ищут искажения электромагнитного излучения под воздействием мощного гравитационного поля черной звезды, говорится в статье исследователей, опубликованной The Astrophysical Journal.

Ученые смогли вычислить скорость и массу космического «изгоя» — оказалось, что черная дыра примерно в семь раз тяжелее Солнца, а в пространстве она перемещается на 45 километров в секунду.

Астрономы предполагают, что блуждающая черная дыра могла появиться во время мощного взрыва одиночной сверхновой. Объект находится примерно в 5000 световых лет от Земли, между рукавами Центавра и Стрельца в диске Галактики.