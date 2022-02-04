Ту-160М станет первым самолетом с ракетами обратного старта

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта, которые способны перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной».

Ту-160М получил радиолокационную станцию заднего обзора, благодаря которой ракеты класса «воздух — воздух» будут эффективно поражать цели в задней полусфере, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Отмечается, что применение РЛС заднего обзора на тяжелых бомбардировщиках признали целесообразным, так как это маломаневренные машины, которые просто могут не успеть развернуться носом к противнику.

Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет 12 января этого года. Новый самолет получил модернизированные двигатели, обновленное радиоэлектронное оборудование, авионику, системы управления вооружением.