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Ту-160М станет первым самолетом с ракетами обратного старта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта, которые способны перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной».

Ту-160М получил радиолокационную станцию заднего обзора, благодаря которой ракеты класса «воздух — воздух» будут эффективно поражать цели в задней полусфере, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Отмечается, что применение РЛС заднего обзора на тяжелых бомбардировщиках признали целесообразным, так как это маломаневренные машины, которые просто могут не успеть развернуться носом к противнику.

Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет 12 января этого года. Новый самолет получил модернизированные двигатели, обновленное радиоэлектронное оборудование, авионику, системы управления вооружением.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Хорошо что у нас есть такое замечательное: целая Москва живет хорошо и одна пенсионерка Лыкова!

Uynachalnica

Ну раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!

лачинов

Ну ещё бы. В этом городе собрано всё, что можно было собрать со всей страны. )

GammiPluh

у них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)
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