НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия возвела «финансовую крепость» против санкций Запада

Источник:
Sibnet.ru
414 4
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия за несколько лет выстроила «финансовую крепость», позволяющую пережить новые санкции Запада, выяснили западные экономисты.

Принятые меры позволят Москве перенести новые ограничения без особых потерь, утверждается в материале, опубликованном Bloomberg. В частности, Кремль смог нарастить резервы, свести государственный долг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик.

«Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году», — отмечают авторы статьи.

Власти США и Евросоюза ранее согласовали санкции против России, которые могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины. Они касаются банковского сектора, а также ряда секторов промышленности.

Еще по теме
Цена российской нефти выросла до рекордного за семь лет уровня
«Билайн» ошибочно списал абонентам деньги за роуминг
Казахстан введет налог на роскошь
Сбербанк запустил совместные уведомления о расходах
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новенькие Су‑57 сфотографировали в Толмачево
Видео избиения детей иркутским учителем ОБЖ дошло до властей
Изморозь и гололед пообещали новосибирцам
Омича арестовали за издевательства над младенцем
Самое популярное
Химтрейлы: что и зачем распыляют с неба
Игра It Takes Two получит экранизацию
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением
Россия возвела «финансовую крепость» против санкций Запада
Ту-160М станет первым самолетом с ракетами обратного старта
Олимпийские игры официально открылись в Пекине
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Хорошо что у нас есть такое замечательное: целая Москва живет хорошо и одна пенсионерка Лыкова!

Uynachalnica

Ну раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!

лачинов

Ну ещё бы. В этом городе собрано всё, что можно было собрать со всей страны. )

GammiPluh

у них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)
Sibnet.Ru