Россия возвела «финансовую крепость» против санкций Запада

Россия за несколько лет выстроила «финансовую крепость», позволяющую пережить новые санкции Запада, выяснили западные экономисты.
Принятые меры позволят Москве перенести новые ограничения без особых потерь, утверждается в материале, опубликованном Bloomberg. В частности, Кремль смог нарастить резервы, свести государственный долг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик.
«Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году», — отмечают авторы статьи.
Власти США и Евросоюза ранее согласовали санкции против России, которые могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины. Они касаются банковского сектора, а также ряда секторов промышленности.
UynachalnicaХорошо что у нас есть такое замечательное: целая Москва живет хорошо и одна пенсионерка Лыкова!
UynachalnicaНу раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!
лачиновНу ещё бы. В этом городе собрано всё, что можно было собрать со всей страны. )
GammiPluhу них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)