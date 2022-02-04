Изморозь и гололед пообещали новосибирцам

Ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются без существенных осадков, вероятны изморозь и гололед, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь на субботу в регионе будет 9-14, днем — 4-9 градусов ниже нуля. Осадков не прогнозируется, но ожидаются изморозь и гололедица.

Снегопадов не ожидается в последующие три дня, гололедные явления сохранятся. В воскресенье ночью будет 11-16, днем — 6-11 градусов холода.

Ночью в понедельник ожидается 14-19, днем — 11-13 градусов мороза. В ночь на вторник в Новосибирской области будет 15-20, местами до 29 градусов мороза, в дневные часы — минус 9 — минус 14 градусов.