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Изморозь и гололед пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются без существенных осадков, вероятны изморозь и гололед, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь на субботу в регионе будет 9-14, днем — 4-9 градусов ниже нуля. Осадков не прогнозируется, но ожидаются изморозь и гололедица.

Снегопадов не ожидается в последующие три дня, гололедные явления сохранятся. В воскресенье ночью будет 11-16, днем — 6-11 градусов холода.

Ночью в понедельник ожидается 14-19, днем — 11-13 градусов мороза. В ночь на вторник в Новосибирской области будет 15-20, местами до 29 градусов мороза, в дневные часы — минус 9 — минус 14 градусов.

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Жизнь #Гео
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Топ комментариев

Uynachalnica

Ну раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!

Fazar

Лапшу вешают о прививке, даже снег на Пискаревском кладбище обработали.

Grossmeister38rus

Я совершенно не согласен с тем, что там ситуация вышла из-под контроля.АЛЛЛООО ! Чиновники угрожают убить...

лачинов

Ну ещё бы. В этом городе собрано всё, что можно было собрать со всей страны. )
Sibnet.Ru